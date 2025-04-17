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Ник Райт назвал топ-12 игроков НБА всех времён, в списке — два действующих

Ник Райт назвал топ-12 игроков НБА всех времён, в списке — два действующих
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Известный спортивный обозреватель Ник Райт во время выступления в своём подкасте поделился мнением о 12 величайших игроках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в истории.

Список 12 величайших игроков НБА по версии Райта:

1. Леброн Джеймс;
2. Карим Абдул-Джаббар;
3. Майкл Джордан;
4. Мэджик Джонсон;
5. Билл Расселл;
6. Уилт Чемберлен;
7. Тим Данкан;
8. Коби Брайант;
9. Ларри Бёрд;
10. Хаким Оладжьювон;
11. Шакил О’Нил;
12. Стефен Карри.

Отметим, что в списке Райта лишь двое действующих игроков: Леброн выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс», а Карри представляет «Голден Стэйт Уорриорз».

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