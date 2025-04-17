Аренас отреагировал на резонансное высказывание Айзеи Томаса о Леброне

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас прокомментировал недавние высказывания легенды «Детройт Пистонс» Айзеи Томаса относительного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее тот заявлял, что ветеран калифорнийской команды должен быть оштрафован за предматчевую разминку с голым торсом.

«В этом и проблема этих старых голов. В своё время они приходили на игры самое ранее между 18:00 и 19:30. Когда Леброн или Коби приходили на арену, там ещё не было никого, кроме них. В тренажёрном зале не было больше никого», — сказал Аренас в своём подкасте.

Дончич заставил Леброна отжиматься, обыграв в H-O-R-S-E: