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Дэмьен Лиллард излечился от тромбоза. Назван его статус перед плей-офф НБА

Дэмьен Лиллард излечился от тромбоза. Назван его статус перед плей-офф НБА
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Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард излечился от тромбоза глубоких вен и больше не принимает разжижающие кровь препараты. Об этом, сославшись на источники, на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.

При этом Чарания отметил, что Лиллард пропустит первый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Индианой Пэйсерс». Игрок будет продолжать набирать оптимальную форму.

В нынешнем сезоне Дэмьен к настоящему моменту принял участие в 58 матчах, где в среднем набирал 24,9 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 7,1 передачи.

Первый матч между «Индианой» и «Милуоки» состоится 19 апреля. Начало игры — в 20:00 мск.

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