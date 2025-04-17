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Дуайт Ховард — о возможном возвращении в НБА: это вошло бы в историю

Дуайт Ховард — о возможном возвращении в НБА: это вошло бы в историю
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Восьмикратный участник Матча всех звёзд НБА Дуайт Ховард ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в Национальную баскетбольную ассоциацию.

«Это было бы просто невероятно, ведь это вошло бы в историю. Я стал бы первым действующим членом Зала славы баскетбола. Это была бы большая новость — первый действующий член Зала славы, играющий в НБА», — приводит слова Ховарда Basketball Insiders.

Ранее стало известно, что Ховард будет введён в Зал славы баскетбола в 2025 году.

Недавно о причине своей критики в адрес Ховарда и Брайанта высказался четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне телевизионный аналитик Шакил О'Нил.

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