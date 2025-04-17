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«Идеальный». Парсонс назвал игрока НБА, наличие которого принесёт команде титул

«Идеальный». Парсонс назвал игрока НБА, наличие которого принесёт команде титул
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чендлер Парсонс прокомментировал недавнее высказывание другого экс-игрока НБА Рашада Маккантса относительно разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича. Ранее Маккантс заявил, что словенец не играет в чемпионский баскетбол.

«Парню 26 лет, и он уже делает всех вокруг себя лучше. Посмотрите, что он сделал для Остина Ривза за то время, что находится в команде. Думаю, Лука — идеальный игрок, с которым можно выиграть чемпионат», — сказал Парсонс в эфире Run It Back.

В нынешнем сезоне НБА Дончич после перехода в «Лейкерс» из «Даллас Маверикс» к настоящему моменту принял участие в 28 матчах, где в среднем набирал 28,2 очка, совершал 8,1 подбора и отдавал 7,5 передачи.

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