Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич оценил шансы «Лос-Анджелес Лейкерс» на чемпионство в этом сезоне НБА

Лука Дончич оценил шансы «Лос-Анджелес Лейкерс» на чемпионство в этом сезоне НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос по поводу шансов команды завоевать чемпионство в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Думаю, у нас отличная команда. В нашем составе есть парни, которые готовы идти на войну. Все держатся сообща, взаимопонимание на высоком уровне. Так что, как мне кажется, у нас наверняка есть шанс», — сказал Дончич во время общения со СМИ.

Напомним, первом раунде плей-офф калифорнийский клуб сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз». Первая игра состоится 20 апреля. Начало — 3:30 по московскому времени.

Материалы по теме
«Идеальный». Парсонс назвал игрока НБА, наличие которого принесёт команде титул

Лука Дончич поработал кассиром в Далласе:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android