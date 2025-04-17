Лука Дончич оценил шансы «Лос-Анджелес Лейкерс» на чемпионство в этом сезоне НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос по поводу шансов команды завоевать чемпионство в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Думаю, у нас отличная команда. В нашем составе есть парни, которые готовы идти на войну. Все держатся сообща, взаимопонимание на высоком уровне. Так что, как мне кажется, у нас наверняка есть шанс», — сказал Дончич во время общения со СМИ.

Напомним, первом раунде плей-офф калифорнийский клуб сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз». Первая игра состоится 20 апреля. Начало — 3:30 по московскому времени.

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