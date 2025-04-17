Дуайт Ховард: мой приход в «Лейкерс» вывел бы игру Дончича на новый уровень

Восьмикратный участник Матча всех звёзд НБА Дуайт Ховард поделился мнением о потенциальном возвращении в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лука забивал бы каждый раз. Соперникам было бы очень сложно остановить меня и Луку в пик-н-ролле. Мои заслоны невероятно смертоносны. Единственное, что они могли бы сделать, — это совершать фолы, но мои заслоны были бы настолько хороши, и у Луки за счёт них было бы так много свободы, что это вывело бы его игру на новый уровень. Это придало бы команде большой прилив энергии», — приводит слова Ховарда Basketball Insiders.

Ранее Дуайт высказался возможном возвращении в НБА.

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