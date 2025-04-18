Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дуайт Ховард предсказал чемпиона НБА в сезоне-2024/2025

Дуайт Ховард предсказал чемпиона НБА в сезоне-2024/2025
Комментарии

Чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард поделился мнением о фаворите в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Лейкерс» действительно хороши. Если Леброн в плей-офф будет здоров, командам будет сложно обыграть их в серии из семи матчей. Мой разум мне подсказывает, что «Лейкерс» одержат победу в этом году. Вижу их в финале с «Кливленд Кавальерс». Мне нравится, как играют «Лейкерс». Мне нравится, что Джей Джей Редик на протяжении всего сезона сохранял спокойствие и не позволял, чтобы какие-то глупости влияли на команду. Обмен Луки подтолкнул их вперёд. Мне кажется, в плей-офф им будет сопутствовать успех», — приводит слова Ховарда Basketball Insiders.

Материалы по теме
Лука Дончич оценил шансы «Лос-Анджелес Лейкерс» на чемпионство в этом сезоне НБА

Джокович отпраздновал в стиле Леброна на тренировке:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android