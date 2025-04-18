Дуайт Ховард предсказал чемпиона НБА в сезоне-2024/2025

Чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард поделился мнением о фаворите в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Лейкерс» действительно хороши. Если Леброн в плей-офф будет здоров, командам будет сложно обыграть их в серии из семи матчей. Мой разум мне подсказывает, что «Лейкерс» одержат победу в этом году. Вижу их в финале с «Кливленд Кавальерс». Мне нравится, как играют «Лейкерс». Мне нравится, что Джей Джей Редик на протяжении всего сезона сохранял спокойствие и не позволял, чтобы какие-то глупости влияли на команду. Обмен Луки подтолкнул их вперёд. Мне кажется, в плей-офф им будет сопутствовать успех», — приводит слова Ховарда Basketball Insiders.

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