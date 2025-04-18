Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание плей-ин Евролиги 18 апреля

Расписание плей-ин Евролиги 18 апреля
Комментарии

Сегодня, 18 апреля, состоится заключительный матч стадии плей-ин Евролиги. За право пробиться в плей-офф сыграют мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего дня.

Расписание плей-ин Евролиги 18 апреля:

18:00 мск — «Реал» Мадрид — «Бавария».

Евролига . Плей-ин
18 апреля 2025, пятница. 18:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победитель матча между испанским и немецким клубами выйдет в четвертьфинал Евролиги, где встретится с греческим «Олимпиакосом», занявшим первое место по итогам регулярного чемпионата.

Три другие пары стадии плей-офф — «Панатинаикос» — «Анадолу Эфес», «Монако» — «Барселона» и «Фенербахче» – «Париж».

Материалы по теме
Экс-босс Евролиги наехал на НБА. Его слова — откровенная чушь
Экс-босс Евролиги наехал на НБА. Его слова — откровенная чушь

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android