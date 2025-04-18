Расписание плей-ин Евролиги 18 апреля
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Сегодня, 18 апреля, состоится заключительный матч стадии плей-ин Евролиги. За право пробиться в плей-офф сыграют мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего дня.
Расписание плей-ин Евролиги 18 апреля:
18:00 мск — «Реал» Мадрид — «Бавария».
Евролига . Плей-ин
18 апреля 2025, пятница. 18:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Победитель матча между испанским и немецким клубами выйдет в четвертьфинал Евролиги, где встретится с греческим «Олимпиакосом», занявшим первое место по итогам регулярного чемпионата.
Три другие пары стадии плей-офф — «Панатинаикос» — «Анадолу Эфес», «Монако» — «Барселона» и «Фенербахче» – «Париж».
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