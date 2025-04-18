Сегодня, 18 апреля, состоится заключительный матч стадии плей-ин Евролиги. За право пробиться в плей-офф сыграют мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего дня.

Расписание плей-ин Евролиги 18 апреля:

18:00 мск — «Реал» Мадрид — «Бавария».

Победитель матча между испанским и немецким клубами выйдет в четвертьфинал Евролиги, где встретится с греческим «Олимпиакосом», занявшим первое место по итогам регулярного чемпионата.

Три другие пары стадии плей-офф — «Панатинаикос» — «Анадолу Эфес», «Монако» — «Барселона» и «Фенербахче» – «Париж».

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