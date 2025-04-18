Clutch Points привёл результаты опроса СМИ относительно MVP НБА нынешнего сезона

Издание Clutch Points провело опрос североамериканских СМИ относительно голосования за самого ценного игрока (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Участие в опросе приняли более 40 представителей СМИ, некоторые из которых имеют право голоса в официальном голосовании НБА.

Как информирует источник, первое место в голосовании занял канадский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер, набравший 77,5% голосов за первое место. Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оказался вторым (22,5% голосов за первое место). Тройку сильнейших в голосовании замкнул тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо (65% голосов за третье место).

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