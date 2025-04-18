Стивен Эй Смит назвал игрока НБА, который получает недостаточное признание

Известный американский журналист и эксперт Стивен Эй Смит высказал мнение, что СМИ следует уделять больше внимание лёгкому форварду «Бостон Селтикс» Джейсону Тейтуму.

«Существует недооценка того, что этот парень привносит в игру. Он попадал в сборные всех звёзд НБА последние четыре года и набирал в среднем по 23 очка за игру в течение последних шести сезонов. Он является чемпионом лиги. У него в активе пять серий в финале Восточной конференции, две серии в финале НБА, один титул», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

В нынешнем сезоне НБА Тейтум к настоящему моменту принял участие в 72 матчах, где в среднем набирал 26,8 очка, совершал 8,7 подбора и отдавал шесть передач.

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