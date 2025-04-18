Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Эй Смит назвал игрока НБА, который получает недостаточное признание

Стивен Эй Смит назвал игрока НБА, который получает недостаточное признание
Комментарии

Известный американский журналист и эксперт Стивен Эй Смит высказал мнение, что СМИ следует уделять больше внимание лёгкому форварду «Бостон Селтикс» Джейсону Тейтуму.

«Существует недооценка того, что этот парень привносит в игру. Он попадал в сборные всех звёзд НБА последние четыре года и набирал в среднем по 23 очка за игру в течение последних шести сезонов. Он является чемпионом лиги. У него в активе пять серий в финале Восточной конференции, две серии в финале НБА, один титул», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

В нынешнем сезоне НБА Тейтум к настоящему моменту принял участие в 72 матчах, где в среднем набирал 26,8 очка, совершал 8,7 подбора и отдавал шесть передач.

Материалы по теме
Гомельский ответил, какие команды НБА выйдут в финал Восточной конференции

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android