Владелец «Финикса» — об обменах Дюранта и Била: не сработало, я был неправ

Владелец «Финикс Санз» Мэтью Ишбия поделился мнением о политике формирования состава команды.

«Когда мы проводили множество обменов, будь то обмен Брэдли Била, Кевина Дюранта или Юсуфа Нуркича и Грейсона Аллена, то в то время для нас это имело большой смысл. Мы верили в каждый их аспект, но это не принесло ожидаемых результатов. Это не сработало. Я был неправ, наш фронт-офис был неправ, наши тренеры и игроки были неправы, ведь игроки тоже верили в это. Вот почему я должен был выйти и сказать, что был неправ. Мы должны исправить ситуацию», — сказал Ишбия на канале Arizona Sports в YouTube.

В нынешнем сезоне НБА «Финикс» не вышел в плей-офф.

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