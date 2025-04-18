Андрей Кириленко назвал самое главное качество для спортсмена

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение, что самодисциплина является самым главным качеством для спортсмена.

«Я считаю, что самодисциплина — это, наверное, самое главное качество для спортсмена. И не важно, насколько ты талантлив. Бывают ребята, которые, возможно, не обладают таким врождённым даром, как другие, но становятся лучшими за счёт дисциплины, за счёт того, что могут без лишнего напоминания выйти на площадку, поработать над броском, подтянуть дриблинг, провести лишний час в зале», — написал Кириленко на своей странице в социальных сетях.

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