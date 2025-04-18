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Эксперты назвали трёх игроков НБА, на которых похож Егор Дёмин

Эксперты назвали трёх игроков НБА, на которых похож Егор Дёмин
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Портал Rookie Me Central подготовил материал о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который ранее принял решение подать заявку на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. В издании отметили, что спортсмен может добиться успеха в НБА, а также сравнили его с рядом действующих игроков североамериканской лиги.

Список игроков НБА, у которых есть что-то общее с Дёминым по версии Rookie Me Central:

1. Джош Гидди («Чикаго Буллз»). Отмечается, что Гидди, как и Дёмин, является высоким разыгрывающим, который здорово видит площадку, а его действия намного облегчают жизнь товарищам по команде.

2. Лонзо Болл («Чикаго Буллз»). «Оба обладают отличным видением паркета, что позволяет им здорово действовать как в быстрых, так и в позиционных атаках», — обращает внимание издание.

3. Дени Авдия («Портленд Трэйл Блэйзерс»). «Несмотря на разные позиции, сходство Дёмина с Авдией проявляется исключительно в телосложении игроков: оба обладают ростом шесть футов девять дюймов и чрезвычайно плавно двигаются с мячом».

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