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Дуайт Ховард назвал единственную команду, которая может победить «Лейкерс» в плей-офф НБА

Дуайт Ховард назвал единственную команду, которая может победить «Лейкерс» в плей-офф НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард высказал мнение, что только «Денвер Наггетс» может доставить проблемы «Лос-Анджелесу» в плей-офф нынешнего сезона.

«Единственная команда, которая, как мне кажется, может доставить им проблемы, это «Денвер Наггетс». Хотя «Лейкерс» могут победить «Денвер». «Оклахома-Сити Тандер» их боится. «Лос-Анджелес» способен их пройти. Что касается «Тандер», то не вижу никаких проблем», — приводит слова Ховарда Basketball Insiders.

«Наггетс» побеждали «Лейкерс» в последних двух плей-офф, при этом «Лос-Анджелес» одержал победу лишь в одной игре в этих сериях.

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