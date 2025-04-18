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Реал Мадрид — Бавария. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
18:00 Мск
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Евролига объявила первую символическую сборную нынешнего сезона

Евролига объявила первую символическую сборную нынешнего сезона
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Пресс-служба Евролиги объявила первую символическую сборную нынешнего сезона. Выбор складывался на основании голосования главных тренеров клубов турнира (35%), капитанов команд (35%), СМИ (20%) и болельщиков (10%). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими баскетболистами сезона.

Первая символическая сборная Евролиги сезона-2024/2025:

Ти Джей Шортс («Париж»);
Александар Везенков («Олимпиакос»);
Найджел Хэйс-Дэвис («Фенербахче»);
Кендрик Нанн («Панатинаикос»);
Карсен Эдвардс («Бавария»).

Фото: Turkish Airlines EuroLeague

Напомним, сегодня, 18 апреля, состоится заключительный матч стадии плей-ин Евролиги. За право пробиться в плей-офф сыграют мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Начало игры – в 18:00 мск.

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