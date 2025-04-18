Видео: Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука, но рассмешил всех вокруг

Игроки «Денвер Наггетс» продемонстрировали непринуждённую атмосферу внутри клуба. Центровой Никола Йокич во время тренировки попытался забить сверху через разыгрывающего Расселла Уэстбрука, чем вызвал смех товарищей по команде.

Никола Йокич попытался забить сверху через Расселла Уэстбрука, но рассмешил всех вокруг:

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нынешнего сезона «Денвер» занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Наггетс» сыграют с «Лос-Анджелес Клипперс», который занял пятое место в турнирной таблице.