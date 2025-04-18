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НБА может перехватить «Дубай» у Евролиги для своего проекта в Европе — Basket News

НБА может перехватить «Дубай» у Евролиги для своего проекта в Европе — Basket News
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Представители Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провели переговоры с «Дубаем» относительно возможного участия команды в европейском проекте североамериканской лиги. Об этом информирует Basket News. Напомним, клуб из ОАЭ в течение нескольких лет ведёт переговоры с Евролигой по поводу возможности присоединиться к турниру.

Отмечается, что на данный момент «Дубай» не дал ответа представителям НБА.

Ранее пресс-служба Евролиги объявила первую символическую сборную нынешнего сезона. Выбор складывался на основании голосования главных тренеров клубов турнира (35%), капитанов команд (35%), СМИ (20%) и болельщиков (10%).

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