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Баскетболистки «Спартака» за сезон получили лишь три зарплаты — источник

Баскетболистки «Спартака» за сезон получили лишь три зарплаты — источник
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Баскетболистки петербуржского «Спартака», который выступает в Суперлиге, за сезон получили лишь три зарплаты. Об этом информирует «Матч ТВ». Отмечается, что спортсменки рассматривают возможность написать коллективное письмо в Российскую федерацию баскетбола (РФБ) или обратиться в прокуратуру.

«Мы – городской клуб, который существует за счёт субсидий. Субсидия – это компенсация расходов. То есть сначала нужно найти деньги на финансирование клуба, а в начале следующего сезона комитет начинает возмещать денежные средства.

Мы существуем исключительно на заёмные деньги, которые находим сами, и пытаемся выживать. В идеале нам было бы найти спонсора, который за рекламу на майках, в социальных сетях помогал бы нам осуществлять свою деятельность, а после получения субсидий смог бы получить все вложенные деньги обратно. Это был бы идеальный проект как для города, так и для клуба. Но это исключительно удача. Здесь не могу сказать, если наладится ситуация – хорошо, если нет – будем получать кусками субсидии и всё отдавать игрокам», — дал комментарий президент команды Юрий Обвалов.

Отметим, что «Спартак» пробился в полуфинал плей-офф Суперлиги. 20 апреля команде предстоит провести решающий матч с ивановской «Энергией». Сейчас счёт в серии равный (1-1).

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