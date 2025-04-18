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Стала известна вторая символическая сборная Евролиги сезона-2024/2025

Стала известна вторая символическая сборная Евролиги сезона-2024/2025
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Пресс-служба Евролиги назвала вторую символическую сборную нынешнего сезона. Выбор складывался на основании голосования главных тренеров клубов турнира (35%), капитанов команд (35%), СМИ (20%) и болельщиков (10%). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с игроками, выбранными в символическую сборную.

Вторая символическая сборная Евролиги сезона-2024/2025:

Майк Джеймс («Монако»);
Хуанчо Эрнангомес («Панатинаикос»);
Тео Маледон (АСВЕЛ);
Уолтер Тавареш («Реал» Мадрид);
Эван Фурнье («Олимпиакос»).

Фото: Turkish Airlines EuroLeague

Ранее Евролига объявила первую символическую сборную нынешнего сезона.

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