Стала известна вторая символическая сборная Евролиги сезона-2024/2025

Пресс-служба Евролиги назвала вторую символическую сборную нынешнего сезона. Выбор складывался на основании голосования главных тренеров клубов турнира (35%), капитанов команд (35%), СМИ (20%) и болельщиков (10%). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с игроками, выбранными в символическую сборную.
Вторая символическая сборная Евролиги сезона-2024/2025:
Майк Джеймс («Монако»);
Хуанчо Эрнангомес («Панатинаикос»);
Тео Маледон (АСВЕЛ);
Уолтер Тавареш («Реал» Мадрид);
Эван Фурнье («Олимпиакос»).
Фото: Turkish Airlines EuroLeague
Ранее Евролига объявила первую символическую сборную нынешнего сезона.
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