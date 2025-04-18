Мэджик Джонсон предсказал победителя в плей-офф НБА между «Лейкерс» и «Миннесотой»

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о предстоящем матче в первом раунде плей-офф НБА между «Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз».

«Я боюсь за своих «Лейкерс», потому что суперзвезда Энтони Эдвардс — проблемный матчап. Если «Тимбервулвз» обыграют моих «Лейкерс», то это потому, что Наз Рид и Донте Дивинченцо продемонстрируют высший уровень. И всё же я выбираю «Лейкерс» в шести матчах — с Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем во главе. Остин Ривз станет третьей силой у «Лейкерс». Ну и Руи Хатимура — он тоже должен проявить себя. Буду прикован к телевизору во время плей-офф на каждом матче «Лейкерс» с «Тимбервулвз», наблюдая за игрой трёх самых выдающихся игроков НБА — Леброна Джеймса, Луки Дончича и Энтони Эдвардса», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

Дончич выиграл спор у тренеров «Лейкерс», попав с центра поля: