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Мэджик Джонсон предсказал победителя в плей-офф НБА между «Лейкерс» и «Миннесотой»

Мэджик Джонсон предсказал победителя в плей-офф НБА между «Лейкерс» и «Миннесотой»
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Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о предстоящем матче в первом раунде плей-офф НБА между «Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я боюсь за своих «Лейкерс», потому что суперзвезда Энтони Эдвардс — проблемный матчап. Если «Тимбервулвз» обыграют моих «Лейкерс», то это потому, что Наз Рид и Донте Дивинченцо продемонстрируют высший уровень. И всё же я выбираю «Лейкерс» в шести матчах — с Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем во главе. Остин Ривз станет третьей силой у «Лейкерс». Ну и Руи Хатимура — он тоже должен проявить себя. Буду прикован к телевизору во время плей-офф на каждом матче «Лейкерс» с «Тимбервулвз», наблюдая за игрой трёх самых выдающихся игроков НБА — Леброна Джеймса, Луки Дончича и Энтони Эдвардса», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

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