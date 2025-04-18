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Источник: экс-игрок «Миннесоты» Никола Пекович связан с преступной группировкой

Источник: экс-игрок «Миннесоты» Никола Пекович связан с преступной группировкой
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Бывший игрок «Миннесоты» Никола Пекович оказался связан с влиятельной балканской организованной преступной группировкой братьев Шаричей. Эта банда является одной из самых могущественных преступных группировок на Балканах. Об этом сообщает портал Basket News.

Согласно данным местных СМИ, полиция изъяла бронированный автомобиль BMW X5 у человека, который является одним из членов этой группировки, а зарегистрирован автомобиль был на Пековича. В черногорской полиции заявляют, что Пекович также является членом данной банды.

Напомним, Пекович выступал в НБА за «Миннесоту» с 2010 по 2017 года и за это время провёл 271 матч, набирая в среднем 12,6 очка и делая 6,7 подбора.

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