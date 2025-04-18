Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Пирс в беседе с Бэйлессом рассказал, как использовал трэш-ток против Леброна Джеймса

Пол Пирс в беседе с Бэйлессом рассказал, как использовал трэш-ток против Леброна Джеймса
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс в беседе с популярным обозревателем и эксперт Скипом Бэйлессом высказался о своём соперничестве с четырёхкратным обладателем титула лиги Леброном Джеймсом, в данный момент выступающим за «Лос-Анджелес Лейкерс».

— Пытался ли ты залезть в голову Леброна с помощью трэш-тока?
— Я всегда разговаривал с Леброном. Говорил ему всякие мелочи, подкалывал его. Особенно когда он выходил на линию штрафного броска, то всегда старался отвлечь его беседой, потому что он смазывал решающие попытки с линии, — приводит слова Пирса издание Fadeaway World.

Материалы по теме
Агент Леброна: была только одна команда, где по-настоящему присутствовала «Большая тройка»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android