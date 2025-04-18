Пол Пирс в беседе с Бэйлессом рассказал, как использовал трэш-ток против Леброна Джеймса

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс в беседе с популярным обозревателем и эксперт Скипом Бэйлессом высказался о своём соперничестве с четырёхкратным обладателем титула лиги Леброном Джеймсом, в данный момент выступающим за «Лос-Анджелес Лейкерс».

— Пытался ли ты залезть в голову Леброна с помощью трэш-тока?

— Я всегда разговаривал с Леброном. Говорил ему всякие мелочи, подкалывал его. Особенно когда он выходил на линию штрафного броска, то всегда старался отвлечь его беседой, потому что он смазывал решающие попытки с линии, — приводит слова Пирса издание Fadeaway World.