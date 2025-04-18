Комиссионер НБА прокомментировал слухи о возможном переезде «Даллас Маверикс» в Лас-Вегас

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал слухи о возможном переезде команды «Даллас Маверикс» в Лас-Вегас.

«Я понимаю, почему фанаты «Даллас Маверикс» так расстроены, и я лично являюсь поклонником Луки Дончича. Хочу, чтобы он был великолепен, и желаю, чтобы «Даллас Маверикс» был великолепен. К этой сделке проявился большой интерес, и давайте посмотрим, чем это обернётся… но «Маверикс» никуда не денутся из города, и эта команда останется в Далласе. Они даже рассматривают возможность строительства новой арены в Далласе», — приводит слова Сильвера издание Fadeaway World.