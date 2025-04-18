Адам Сильвер признал, что Лука Дончич своим переходом в «Лейкерс» поднял рейтинги НБА

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер отметил, что за последние несколько месяцев количество зрителей матчей НБА резко возросло, отчасти из-за громкого обмена Луки Дончича из «Далласа» в ​​​​«Лос-Анджелес Лейкерс».

«В начале сезона рейтинги были низкими. Была конкурентная Мировая серия, президентские выборы… Было множество факторов, которые привели к тому, что наши рейтинги упали на раннем этапе. Но в итоге этот показатель почти стабилизировался, и мы упали всего на 2%, что в наше время можно считать победой. Причина, по которой это произошло, в том, что после Матча всех звёзд рейтинги сильно выросли на фоне перехода Луки Дончича в «Лейкерс», — приводит слова Сильвера Fadeawayworld.