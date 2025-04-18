Чемпион НБА — о первой встрече с Леброном: как можно называть 19-летнего парня Королём?

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс рассказал о своей первой встрече с четырёхкратным чемпионом лиги Леброном Джеймсом, представляющим «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это безумие! Впервые я услышал об этом парне, когда он учился в старшей школе. Помните, все собирались посмотреть его игры? Помню, как Антуан Уокер пришёл посмотреть его игру, и я спросил: «Чувак, что это за парень?» А мне ответили, что он может играть в Матче всех звёзд прямо сейчас, будучи старшеклассником.

И я такой: «Правда? Он настолько хорош?» Так что, когда Леброна задрафтовали, я решил, что буду проверять его с первого дня. И буквально сразу же я набросился на него. Например, как вы собираетесь называть 19-летнего парня Королём? Что он сделал? И мы ведь играли на одной и той же позиции. Мне всегда нравилось бросать вызов самому себе, выходя против него на площадку», — приводит слова Пирса издание Fadeaway World.