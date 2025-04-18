Основной защитник «Баварии» не сыграет с «Реалом» в матче плей-ин Евролиги

Основной игрок мюнхенской «Баварии», защитник Карсен Эдвардс не сможет помочь своей команде в матче плей-ин Евролиги с мадридским «Реалом» из-за травмы спины — он которой пропустит ближайшие две недели.

Стоит отметить, что Эдвардс в этом сезоне регулярного чемпионата Евролиги является вторым по результативности игроком. В среднем он набирал по 20,5 очков за игру, уступая по этому показателю лишь Кедрику Нанну.

Напомним, сегодня, 18 апреля, «Бавария» в случае поражения от «Реала» завершит игровой сезон, а в случае победы примет участие в первом раунде плей-офф против греческого «Олимпиакоса».