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«Мемфис» продаёт исторически дешёвые билеты на матч плей-ин с «Далласом»

«Мемфис» продаёт исторически дешёвые билеты на матч плей-ин с «Далласом»
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Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» снизило стоимость билетов на решающий матч плей-ин с «Даллас Маверикс», исход которого позволит победителю принять участие в стадии плей-офф.

Самый дешёвый билет на стадион «ФедЭксФорум» доступен по цене в $ 9 ≈ 739 рублей. По информации издания The Playoffs, среднестатистический болельщик потратит $ 41 ≈ 3369 рублей, а премиум-билеты доступны по цене в $ 482 ≈ 39 608 рублей. Таким образом, это самые дешёвые билеты в истории лиги на матчи постсезона.

Игра между «медведями» и «бродягами» состоится в ночь на 19 апреля и начнётся в 4:30 мск.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
19 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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