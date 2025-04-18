«Мемфис» продаёт исторически дешёвые билеты на матч плей-ин с «Далласом»
Поделиться
Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» снизило стоимость билетов на решающий матч плей-ин с «Даллас Маверикс», исход которого позволит победителю принять участие в стадии плей-офф.
Самый дешёвый билет на стадион «ФедЭксФорум» доступен по цене в $ 9 ≈ 739 рублей. По информации издания The Playoffs, среднестатистический болельщик потратит $ 41 ≈ 3369 рублей, а премиум-билеты доступны по цене в $ 482 ≈ 39 608 рублей. Таким образом, это самые дешёвые билеты в истории лиги на матчи постсезона.
Игра между «медведями» и «бродягами» состоится в ночь на 19 апреля и начнётся в 4:30 мск.
НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
19 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 18 апреля 2025
-
20:40
-
20:17
-
19:23
-
18:51
-
17:56
-
17:50
-
17:29
-
16:43
-
16:07
-
15:31
-
15:18
-
14:44
-
13:59
-
13:20
-
12:52
-
12:11
-
11:47
-
11:08
-
10:20
-
09:20
-
08:30
-
08:15
-
00:34
- 17 апреля 2025
-
23:59
-
23:16
-
22:59
-
22:02
-
21:03
-
20:40
-
20:00
-
19:27
-
19:07
-
18:38
-
17:57
-
17:23