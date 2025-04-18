«Мемфис» продаёт исторически дешёвые билеты на матч плей-ин с «Далласом»

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» снизило стоимость билетов на решающий матч плей-ин с «Даллас Маверикс», исход которого позволит победителю принять участие в стадии плей-офф.

Самый дешёвый билет на стадион «ФедЭксФорум» доступен по цене в $ 9 ≈ 739 рублей. По информации издания The Playoffs, среднестатистический болельщик потратит $ 41 ≈ 3369 рублей, а премиум-билеты доступны по цене в $ 482 ≈ 39 608 рублей. Таким образом, это самые дешёвые билеты в истории лиги на матчи постсезона.

Игра между «медведями» и «бродягами» состоится в ночь на 19 апреля и начнётся в 4:30 мск.