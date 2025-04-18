Дрэймонд Грин назвал фаворита в паре «Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс»

35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», порассуждал по поводу пары первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 в Восточной конференции «Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс».

«Я думаю, что «Пистонс» могут создать проблемы «Никс» в этой серии… Айзея Стюарт и Джейлен Дюрен будут давить на Карла-Энтони Таунса… Они попытаются заставить его совершать частые ошибки», — приводит слова Грина издание Clutch Points.

В ночь на 19 апреля состоятся заключительные игры плей-ин североамериканской лиги, которые окончательно сформируют пары плей-офф.