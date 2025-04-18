Инсайдер рассказал, что легендарный Новицки разочаровался в «Далласе» после обмена Дончича

Известный журналист телеканала ESPN Тим Макмахон рассказал об отношениях между руководством клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» и легендарным немецким игроком и чемпионом лиги в составе команды из Техаса Дирком Новицки после обмена звёздного словенского защитника Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Дирк полностью отвернулся от «Далласа». Постараюсь об этом рассказать побольше, как сезон для них закончится», — приводит слова Макмахона издание Sports Illustrated.

Ранее бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан отреагировал на слова генерального менеджера коллектива о решениях команды.