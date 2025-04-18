Тренер «Сан-Антонио» Попович потерял сознание в ресторане, и его увезли на скорой — TMZ

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович в ночь с 15 на 16 апреля потерял сознание в одном из ресторанов Сан-Антонио и был госпитализирован в больницу, сообщило издание TMZ Sports.

К статье прикреплена видеозапись, на которой 76-летний тренер лежит на носилках, когда его транспортировали в машину скорой помощи возле стейк-хауса в Сан-Антонио около 20:20 по местному времени. Издание со ссылкой на свои источники сообщило, что ничего не угрожало жизни Поповича в этом происшествии, и он провёл в больнице около двух часов.

Осенью 2024 года Грег перенёс инсульт.