«Реал» крупно обыграл «Баварию» в плей-ин Евролиги и вышел в плей-офф сезона-2024/2025

В пятницу, 18 апреля, в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» завершился заключительный матч плей-ин Евролиги в сезоне-2024/2025, в котором встречались местный «Реал» и немецкая «Бавария». Испанские баскетболисты нанесли крупное поражение мюнхенским игрокам со счётом 93:71 (33:17; 19:16; 21:22; 20:16).

Лучшим в составе прошлогодних финалистов стал Марио Хезонья, набравший по ходу матча 19 очков, совершивший семь подборов и одну передачу при одной потере. У Джанана Мусы — 16 очков, пять подборов и одна передача при двух потерях.

В составе «Баварии» отличился Шабазз Напьер — 19 очков, четыре подбора, три передачи и два перехвата при четырёх потерях.