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Реал Мадрид — Бавария, результат матча 18 апреля 2025, счет 93:71, плей-ин Евролиги 2024-2025

«Реал» крупно обыграл «Баварию» в плей-ин Евролиги и вышел в плей-офф сезона-2024/2025
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В пятницу, 18 апреля, в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» завершился заключительный матч плей-ин Евролиги в сезоне-2024/2025, в котором встречались местный «Реал» и немецкая «Бавария». Испанские баскетболисты нанесли крупное поражение мюнхенским игрокам со счётом 93:71 (33:17; 19:16; 21:22; 20:16).

Евролига . Плей-ин
18 апреля 2025, пятница. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
93 : 71
Бавария
Мюнхен, Германия
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер

Лучшим в составе прошлогодних финалистов стал Марио Хезонья, набравший по ходу матча 19 очков, совершивший семь подборов и одну передачу при одной потере. У Джанана Мусы — 16 очков, пять подборов и одна передача при двух потерях.

В составе «Баварии» отличился Шабазз Напьер — 19 очков, четыре подбора, три передачи и два перехвата при четырёх потерях.

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