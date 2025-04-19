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«Лейкерс» продлили контракт и повысили менеджера, совершившего обмен Дончича

«Лейкерс» продлили контракт и повысили менеджера, совершившего обмен Дончича
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Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» продлило многолетний контракт генерального менеджера Роба Пелинки, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По информации Шэмса, Пелинка также получил должность президента по баскетбольным операциям, оставаясь при этом генеральным менеджером организации.

Пелинка является одним из главных лиц в нашумевшем обмене 26-летнего словенского защитника Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в состав «озёрников» на форварда Энтони Дэвиса.

Ранее инсайдер Тим Макмахон рассказал об отношениях между руководством «Далласа» и легендой клуба Дирка Новицки из-за трейда Дончича.

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