В пятницу, 18 апреля, состоялся заключительный матч стадии плей-ин Евролиги сезона-2024/2025. За право пробиться в плей-офф сыграли мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятничного вечера.

Результаты плей-ин Евролиги 18 апреля:

«Реал» Мадрид — «Бавария» Мюнхен — 93:71.

Прошлогодние финалисты вышли в четвертьфинал Евролиги, где встретятся с греческим «Олимпиакосом», занявшим первое место по итогам регулярного чемпионата. На стадии плей-ин из розыгрыша выбыла также сербская «Црвена Звезда».

Четвертьфиналы Евролиги сезона-2024/2025 начнутся на следующей неделе, во вторник, 22 апреля.