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Результаты плей-ин Евролиги 18 апреля

Результаты плей-ин Евролиги 18 апреля
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В пятницу, 18 апреля, состоялся заключительный матч стадии плей-ин Евролиги сезона-2024/2025. За право пробиться в плей-офф сыграли мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятничного вечера.

Результаты плей-ин Евролиги 18 апреля:

«Реал» Мадрид — «Бавария» Мюнхен — 93:71.

Евролига . Плей-ин
18 апреля 2025, пятница. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
93 : 71
Бавария
Мюнхен, Германия
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер

Прошлогодние финалисты вышли в четвертьфинал Евролиги, где встретятся с греческим «Олимпиакосом», занявшим первое место по итогам регулярного чемпионата. На стадии плей-ин из розыгрыша выбыла также сербская «Црвена Звезда».

Четвертьфиналы Евролиги сезона-2024/2025 начнутся на следующей неделе, во вторник, 22 апреля.

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