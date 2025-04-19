Все пары плей-офф Евролиги в сезоне-2024/2025

В пятницу, 18 апреля, был сыгран последний матч стадии плей-ин, который определил всех участников четвертьфинальных матчей элитного европейского баскетбольного турнира — Евролиги — в сезоне-2024/2025.
1. «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид.
2. «Фенербахче» – «Париж».
3. «Панатинаикос» — «Анадолу Эфес»
4. «Монако» — «Барселона»
Победителем регулярного сезона стал греческий «Олимпиакос», который за 34 игры одержал 24 победы и потерпел 10 поражений. Вторым стал турецкий «Фенербахче» — 23 выигранных и 11 проигранных встреч. Действующий чемпион «Панатинаикос» закончил сезон на третьем месте — 22 победы и 12 поражений.