«Майами» обыграл в овертайме «Атланту» и стал последним участником плей-офф НБА на Востоке

В ночь с 18 на 19 апреля мск на паркете «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте (США, штат Джорджия) завершился последний матч плей-ин Восточной конференции НБА между клубами «Атланта Хоукс» и «Майами Хит». Гости одержали победу в овертайме со счётом 123:114 OT и пробились в основную сетку плей-офф.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирроу — на его счету 30 очков, восемь подборов и семь ассистов. Разыгрывающий защитник «Атланты» Трей Янг отметился дабл-даблом — 29 очков и 11 результативных передач, а также пять подборов.

«Хит» получили восьмой посев в плей-офф на Востоке и сыграют в первом раунде с победителем конференции в регулярном чемпионате «Кливленд Кавальерс». «Хоукс» завершили для себя сезон-2024/2025.