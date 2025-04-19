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Атланта Хоукс — Майами Хит, результат матча 19 апреля 2025, счет 114:123 OT, плей-ин НБА 2024-2025

«Майами» обыграл в овертайме «Атланту» и стал последним участником плей-офф НБА на Востоке
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В ночь с 18 на 19 апреля мск на паркете «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте (США, штат Джорджия) завершился последний матч плей-ин Восточной конференции НБА между клубами «Атланта Хоукс» и «Майами Хит». Гости одержали победу в овертайме со счётом 123:114 OT и пробились в основную сетку плей-офф.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
19 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
114 : 123
ОТ
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс: Янг - 29, Оконгву - 28, Ньянг - 20, Леверт - 15, Дэниэлс - 11, Мэнн - 5, Рисашер - 3, Гуйе - 3, Барлоу, Мэтьюз, Крейчи
Майами Хит: Хироу - 30, Уиггинс - 20, Адебайо - 17, Митчелл - 16, Уэр - 12, Хайсмит - 12, Робинсон - 6, Бёркс - 5, Андерсон - 5, Розир, Йович, Ларссон, Жакез-мл., Джонсон

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирроу — на его счету 30 очков, восемь подборов и семь ассистов. Разыгрывающий защитник «Атланты» Трей Янг отметился дабл-даблом — 29 очков и 11 результативных передач, а также пять подборов.

«Хит» получили восьмой посев в плей-офф на Востоке и сыграют в первом раунде с победителем конференции в регулярном чемпионате «Кливленд Кавальерс». «Хоукс» завершили для себя сезон-2024/2025.

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