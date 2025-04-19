Определились все пары плей-офф НБА в Восточной конференции
В Восточной конференции НБА определился последний участник плей-офф — им стал «Майами Хит», в решающем матче плей-ин переигравший на выезде в овертайме «Атланту Хоукс» (123:114 OT).
Таким образом, определился полный список пар первого раунда плей-офф НБА на Востоке:
- (1) «Кливленд Кавальерс» — (8) «Майами Хит».
- (4) «Индиана Пэйсерс» — (5) «Милуоки Бакс».
- (3) «Нью-Йорк Никс» — (6) «Детройт Пистонс».
- (2) «Бостон Селтикс» — (7) «Орландо Мэджик».
Ранее седьмым участником основного плей-офф в Восточной конференции с седьмым посевом стал «Орландо Мэджик», переигравший в плей-ин на своей площадке «Атланту» со счётом 120:95.
Действующим чемпионом НБА является «Бостон Селтикс». Первые матчи плей-офф пройдут в ночь с 19 на 20 апреля мск.
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