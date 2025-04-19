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Мемфис Гриззлиз — Даллас Маверикс, результат матча 19 апреля 2025, счет 120:106, плей-ин НБА 2024/2025

«Мемфис» победил в плей-ин «Даллас» и завоевал последнюю путёвку в плей-офф НБА
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В ночь с 18 на 19 апреля мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился последний матч плей-ин НБА в Западной конференции между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 120:106 и пробились в основную сетку плей-офф.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
19 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
120 : 106
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 24, Морант - 22, Бейн - 22, Иди - 15, Пиппен Мл. - 13, Альдама - 11, Багли III - 6, Кончар - 5, Джексон - 2, Уильямс Мл., Стивенс, Кеннард, Хафф
Даллас Маверикс: Дэвис - 40, Томпсон - 18, Уильямс - 16, Маршалл - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 5, Экзам - 3, Харди, Лайвли, Пауэлл, Мартин, Вашингтон, Динвидди

Самым результативным игроком матча стал центровой «Далласа» Энтони Дэвис — на его счету 40 очков, девять подборов и два ассиста. Тяжёлый форвард «Мемфиса» Джарен Джексон отметился 24 очкам, четырьмя результативными передачами и семью подборами.

«Гриззлиз» получили восьмой посев в плей-офф на Западе и сыграют в первом раунде с победителем конференции в регулярном чемпионате «Оклахома-Сити Тандер». «Маверикс» завершили для себя сезон-2024/2025.

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