«Мемфис» победил в плей-ин «Даллас» и завоевал последнюю путёвку в плей-офф НБА

В ночь с 18 на 19 апреля мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился последний матч плей-ин НБА в Западной конференции между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 120:106 и пробились в основную сетку плей-офф.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Далласа» Энтони Дэвис — на его счету 40 очков, девять подборов и два ассиста. Тяжёлый форвард «Мемфиса» Джарен Джексон отметился 24 очкам, четырьмя результативными передачами и семью подборами.

«Гриззлиз» получили восьмой посев в плей-офф на Западе и сыграют в первом раунде с победителем конференции в регулярном чемпионате «Оклахома-Сити Тандер». «Маверикс» завершили для себя сезон-2024/2025.