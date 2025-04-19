Стали известны все пары плей-офф НБА в Западной конференции

В НБА определился последний участник плей-офф — им стал «Мемфис Гриззлиз», в решающем матче плей-ин Западной конференции переигравший дома «Даллас Маверикс» (120:106).
Таким образом, определился полный список пар первого раунда плей-офф НБА на Западе:
- (1) «Оклахома-Сити Тандер» — (8) «Мемфис Гриззлиз».
- (4) «Денвер Наггетс» — (5) «Лос-Анджелес Клипперс».
- (3) «Лос-Анджелес Лейкерс» — (6) «Миннесота Тимбервулвз».
- (2) «Хьюстон Рокетс» — (7) «Голден Стэйт Уорриорз».
Ранее седьмым участником основного плей-офф в Западной конференции с седьмым посевом стал «Голден Стэйт Уорриорз», переигравший в плей-ин на своей площадке «Мемфис» со счётом 121:116.
Действующим чемпионом НБА является клуб Восточной конференции «Бостон Селтикс». Первые матчи плей-офф пройдут в ночь с 19 на 20 апреля мск.
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