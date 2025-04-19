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Все пары первого раунда плей-офф НБА

Все пары первого раунда плей-офф НБА
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В ночь с 18 на 19 апреля мск завершились матчи плей-ин и определились последние участники основной сетки плей-офф НБА. В Восточной конференции восьмую путёвку завоевал «Майами Хит», на Западе последняя квота в плей-офф досталась «Мемфис Гриззлиз».

Таким образом, стали известны все пары первого раунда плей-офф НБА.

Восточная конференция

  • (1) «Кливленд Кавальерс» — (8) «Майами Хит».
  • (4) «Индиана Пэйсерс» — (5) «Милуоки Бакс».
  • (3) «Нью-Йорк Никс» — (6) «Детройт Пистонс».
  • (2) «Бостон Селтикс» — (7) «Орландо Мэджик».

Западная конференция

  • (1) «Оклахома-Сити Тандер» — (8) «Мемфис Гриззлиз».
  • (4) «Денвер Наггетс» — (5) «Лос-Анджелес Клипперс».
  • (3) «Лос-Анджелес Лейкерс» — (6) «Миннесота Тимбервулвз».
  • (2) «Хьюстон Рокетс» — (7) «Голден Стэйт Уорриорз».

Действующим чемпионом НБА является «Бостон Селтикс». Первые матчи плей-офф пройдут в ночь с 19 на 20 апреля мск.

Календарь плей-офф НБА
Турнирная сетка плей-офф НБА

Видео: Рекорды НБА

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