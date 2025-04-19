В ночь с 18 на 19 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В его рамках прошли два заключительных матча плей-ин, которые определили ещё двух неудачников сезона, не попавших в основной плей-офф, и двух обладателей последних квот в основную сетку. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 19 апреля

«Атланта Хоукс» – «Майами Хит» — 114:123 OT.

«Мемфис Гриззлиз» – «Даллас Маверикс» — 120:106.

«Атланта» и «Даллас» завершили сезон. «Майами» и «Мемфис» вышли в плей-офф НБА.

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