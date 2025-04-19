Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 19 апреля

Результаты игрового дня НБА 19 апреля
Комментарии

В ночь с 18 на 19 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В его рамках прошли два заключительных матча плей-ин, которые определили ещё двух неудачников сезона, не попавших в основной плей-офф, и двух обладателей последних квот в основную сетку. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Плей-офф / плей-ин НБА. Календарь
Плей-офф / плей-ин НБА. Турнирная сетка

Все результаты игрового дня НБА 19 апреля

  • «Атланта Хоукс» – «Майами Хит» — 114:123 OT.
  • «Мемфис Гриззлиз» – «Даллас Маверикс» — 120:106.
НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
19 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
114 : 123
ОТ
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс: Янг - 29, Оконгву - 28, Ньянг - 20, Леверт - 15, Дэниэлс - 11, Мэнн - 5, Рисашер - 3, Гуйе - 3, Джонсон, Мэтьюз, Барлоу, Крейчи
Майами Хит: Хироу - 30, Уиггинс - 20, Адебайо - 17, Митчелл - 16, Уэр - 12, Хайсмит - 12, Робинсон - 6, Бёркс - 5, Андерсон - 5, Розир, Йович, Ларссон, Жакез-мл., Джонсон, Лав
НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
19 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
120 : 106
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 24, Морант - 22, Бейн - 22, Иди - 15, Пиппен Мл. - 13, Альдама - 11, Багли III - 6, Кончар - 5, Джексон - 2, Уильямс Мл., Стивенс, Кеннард, Хафф
Даллас Маверикс: Дэвис - 40, Томпсон - 18, Уильямс - 16, Маршалл - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 5, Экзам - 3, Харди, Лайвли, Пауэлл, Мартин, Вашингтон, Динвидди

«Атланта» и «Даллас» завершили сезон. «Майами» и «Мемфис» вышли в плей-офф НБА.

Видео: Леброн Джеймс встретился с Дэвидом Бекхэмом перед матчем НБА

Материалы по теме
«Майами» обыграл в овертайме «Атланту» и стал последним участником плей-офф НБА на Востоке
«Мемфис» победил в плей-ин «Даллас» и завоевал последнюю путёвку в плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android