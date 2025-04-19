У Аарона Гордона заметили синяк на лице. Подозревают, что он получил его в драке

29-летний американский профессиональный баскетболист Аарон Гордон, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции форварда, появился на интервью с серьёзными и видимыми повреждениями на лице.

Фото: Кадр из видео

«Фанаты выдвигают подозрения, что Гордон стал участником драки», — сообщило издание NBA Retweeet в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Денвер» занял четвёртое место по результатам регулярного чемпионата североамериканской лиги в сезоне-2024/2025, одержав 50 побед при 32 поражениях. В первом раунде плей-офф соперником «Наггетс» станет коллектив «Лос-Анджелес Клипперс».