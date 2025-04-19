Расписание матчей плей-ин Единой лиги 19 апреля

Сегодня, 16 апреля, состоится один матч стадии плей-ин Единой лиги ВТБ. За попадание в плей-офф поборются пермская «Парма» и московский МБА-МАИ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием запланированной на эту дату встречи.

Расписание плей-ин Единой лиги 19 апреля:

15:00 мск — «Парма» — МБА-МАИ.

Напомним, согласно регламенту соревнований победитель первой игры квалифицируется в плей-офф, где встретится с ЦСКА, который занял второе место по итогам регулярного чемпионата. Второй участник плей-офф, который определится по итогам третьей игры плей-ин, встретится с «Зенитом», победившим в регулярке.