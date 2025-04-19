«Сегодня 1 апреля?» Лука Дончич разбил телефон после новости об обмене из «Далласа»

26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, разбил телефон после новостей об обмене из «Далласа» в состав «озёрников».

Фото: Кадр из интервью ESPN

«Я подумала, что должна показать сувенир с той ночи», — сказала менеджер Луки Лара Бет Сигер.

«После того как я узнал об обмене, то выбросил телефон и разбил его. Но он всё ещё работает. Я уже был в постели, когда пошли эти новости. И первое, что я себе сказал раза три: «Сегодня 1 апреля»? Больше всего во мне было обиды. Я всё ещё был в шоке, просто в безумном шоке. Честно говоря, я чувствовал, что моё сердце разбито», — сказал Лука в интервью ESPN.