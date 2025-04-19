Пол Пирс заявил, что Карри может помешать Леброну в споре за статус величайшего игрока

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс считает, что 37-летний звёздный разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри может помешать четырёхкратному чемпиону лиги Леброну Джеймсу из «Лос-Анджелес Лейкерс» в споре за звание величайшего игрока в истории (GOAT) в случае завоевания пятого титула.

Издание NBA Central приводит слова Пирса, считающего, что фанатам Джеймса стоит приготовиться к некоторым «неудобным» разговорам о звании величайшего, если Карри завоюет пятое чемпионство и приблизится к легендарному Майклу Джордану, ставшему шестикратным победителем лиги.