Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Пирс заявил, что Карри может помешать Леброну в споре за статус величайшего игрока

Пол Пирс заявил, что Карри может помешать Леброну в споре за статус величайшего игрока
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс считает, что 37-летний звёздный разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри может помешать четырёхкратному чемпиону лиги Леброну Джеймсу из «Лос-Анджелес Лейкерс» в споре за звание величайшего игрока в истории (GOAT) в случае завоевания пятого титула.

Издание NBA Central приводит слова Пирса, считающего, что фанатам Джеймса стоит приготовиться к некоторым «неудобным» разговорам о звании величайшего, если Карри завоюет пятое чемпионство и приблизится к легендарному Майклу Джордану, ставшему шестикратным победителем лиги.

Материалы по теме
Чемпион НБА — о первой встрече с Леброном: как можно называть 19-летнего парня Королём?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android