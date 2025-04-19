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Тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался о предстоящем матче плей-ин с «Пармой»

Тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался о предстоящем матче плей-ин с «Пармой»
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Главный тренер московской МБА-МАИ Василий Карасёв дал комментарий по поводу предстоящего матча с пермской «Пармой» в рамках плей-ин Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Плей-ин
19 апреля 2025, суббота. 15:00 МСК
Парма
Пермь
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Марафон продолжается. Каждые три дня игры, по большому счёту какой-то глобальной подготовки быть не может. Это конец сезона, всё, что было нужно, уже разобрано, с каждым соперником мы встретились по четыре раза, поэтому сюрпризов точно не будет. Главное – успеть восстановиться после тяжёлого матча с овертаймом. В Перми играть всегда непросто, после поражения от «Пари НН» «Парма» точно захочет реабилитироваться, тем более на своём паркете. Всё решится в одной игре – все понимают, насколько высоки ставки», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.

Напомним, сегодня эти две команды определят последнего участника плей-офф. Начало матча в 15.00 мск.

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