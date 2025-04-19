Тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался о предстоящем матче плей-ин с «Пармой»

Главный тренер московской МБА-МАИ Василий Карасёв дал комментарий по поводу предстоящего матча с пермской «Пармой» в рамках плей-ин Единой лиги.

«Марафон продолжается. Каждые три дня игры, по большому счёту какой-то глобальной подготовки быть не может. Это конец сезона, всё, что было нужно, уже разобрано, с каждым соперником мы встретились по четыре раза, поэтому сюрпризов точно не будет. Главное – успеть восстановиться после тяжёлого матча с овертаймом. В Перми играть всегда непросто, после поражения от «Пари НН» «Парма» точно захочет реабилитироваться, тем более на своём паркете. Всё решится в одной игре – все понимают, насколько высоки ставки», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.

Напомним, сегодня эти две команды определят последнего участника плей-офф. Начало матча в 15.00 мск.