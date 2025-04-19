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Лука Дончич — о «Далласе»: лучшие выступления, особенные чувства

Лука Дончич — о «Далласе»: лучшие выступления, особенные чувства
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26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, высказался о своей прошлой организации — «Даллас Маверикс», вспомнив взаимоотношения с болельщиками.

«В «Далласе» были мои лучшие выступления. Просто потому, что это было очень особенные чувства, знаете, отношения с болельщиками, с товарищами по команде. Было просто приятно находиться там. Это было что-то, чего я никогда не видел в своей жизни, и это было просто замечательно… та любовь между мной и фанатами», — сказал Дончич в интервью ESPN.

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