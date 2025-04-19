Дончич прокомментировал слухи про лишний вес, из-за которого его обменяли из «Далласа»

26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, прокомментировал слухи о лишнем весе, ставшим одной из причин обмена из «Даллас Маверикс» 2 февраля 2025 года. Дончич считает, что его бывший клуб просто отвлекал этой темой всю скандальность его обмена.

«Я имею в виду, это заигрывания с публикой, зависит от того, как вы на это смотрите. В основном это всё пошло из «Далласа», знаете, так что я просто не хотел отвечать на это. Но я на самом деле не читаю много таких вещей, а просто пытаюсь сосредоточиться на своём пути», — сказал Дончич в интервью каналу ESPN.

Ранее Дончич признался, что разбил телефон после того, как узнал об обмене в «Лейкерс».