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Морант и Дэвис вступили в словесную перепалку во время матча «Мемфиса» с «Далласом»

Морант и Дэвис вступили в словесную перепалку во время матча «Мемфиса» с «Далласом»
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32-летний американский баскетболист Энтони Дэвис, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» и разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант во время матча регулярного чемпионата НБА между своими командами вступили в словесную перепалку.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
19 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
120 : 106
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 24, Морант - 22, Бейн - 22, Иди - 15, Пиппен Мл. - 13, Альдама - 11, Багли III - 6, Кончар - 5, Джексон - 2, Уильямс Мл., Стивенс, Кеннард, Хафф
Даллас Маверикс: Дэвис - 40, Томпсон - 18, Уильямс - 16, Маршалл - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 5, Экзам - 3, Харди, Лайвли, Пауэлл, Мартин, Вашингтон, Динвидди
Джа Морант и Энтони Дэвис

Джа Морант и Энтони Дэвис

Фото: Скриншот трансляции

Энтони Дэвис. Я буду охранять тебя.

Джа Морант. Да, давай!

Напомним, в ночь с 18 на 19 апреля «Мемфис» принимал на своей площадке «Даллас» и одержал победу со счётом 120:106. По ходу матча Дэвис набрал 40 очков, в то время как Морант успел записать на свой счёт 22 набранных балла.

После 82 сыгранных матчей в Западной конференции «Мемфис» занял восьмое место, в то время как «Даллас» стал десятым.

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