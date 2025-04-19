Морант и Дэвис вступили в словесную перепалку во время матча «Мемфиса» с «Далласом»

32-летний американский баскетболист Энтони Дэвис, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» и разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант во время матча регулярного чемпионата НБА между своими командами вступили в словесную перепалку.

Джа Морант и Энтони Дэвис Фото: Скриншот трансляции

Энтони Дэвис. Я буду охранять тебя.

Джа Морант. Да, давай!

Напомним, в ночь с 18 на 19 апреля «Мемфис» принимал на своей площадке «Даллас» и одержал победу со счётом 120:106. По ходу матча Дэвис набрал 40 очков, в то время как Морант успел записать на свой счёт 22 набранных балла.

После 82 сыгранных матчей в Западной конференции «Мемфис» занял восьмое место, в то время как «Даллас» стал десятым.