Морант и Дэвис вступили в словесную перепалку во время матча «Мемфиса» с «Далласом»

32-летний американский баскетболист Энтони Дэвис, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» и разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант во время матча регулярного чемпионата НБА между своими командами вступили в словесную перепалку.
Джа Морант и Энтони Дэвис
Фото: Скриншот трансляции
Энтони Дэвис. Я буду охранять тебя.
Джа Морант. Да, давай!
Напомним, в ночь с 18 на 19 апреля «Мемфис» принимал на своей площадке «Даллас» и одержал победу со счётом 120:106. По ходу матча Дэвис набрал 40 очков, в то время как Морант успел записать на свой счёт 22 набранных балла.
После 82 сыгранных матчей в Западной конференции «Мемфис» занял восьмое место, в то время как «Даллас» стал десятым.