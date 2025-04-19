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Шакил О'Нил рассказал, как он выбирает машины на день

Шакил О'Нил рассказал, как он выбирает машины на день
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Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил рассказал, по какому принципу выбирает автомобиль из своего автопарка, где сосредоточен целый ряд дорогих авто, включая три Rolls-Royce, на которых он никогда не ездил.

«Я отношусь к ним как к подружкам. Я давно не видел подружку из полицейской машины, так что, наверное, сегодня вечером приглашу её на свидание. Когда я, например, решаю, что завтра уеду куда-нибудь на неделю, то просто думаю, какую из любимых подружек я приглашу с собой», — приводит слова Шакила The Sports Rush.

Стоит отметить, что однажды Шакил купил два дорогих «Феррари», которые объединил в одну машину, чтобы она могла вмещать в себя его внушительные габариты (рост Шакила составляет 216 см).

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